Bonus mamme lavoratrici l’Inps riapre i giochi | così si possono recuperare fino a 480 euro

L’Inps ha aperto nuovamente la possibilità di richiedere il Bonus mamme lavoratrici, che permette di ottenere fino a 480 euro. La nuova funzione di “riesame” è disponibile per le persone escluse nel 2025, offrendo loro una seconda chance per presentare domanda. La procedura è accessibile tramite il portale dell’ente, che ha aggiornato le modalità di richiesta per consentire a più donne di beneficiare dell’agevolazione.

Seconda chance per il Bonus mamme lavoratrici. L’Inps ha attivato la funzione “riesame” per chi nel 2025 è rimasta esclusa. Una novità che può tradursi, concretamente, nel recupero degli arretrati non percepiti fino a un massimo di 480 euro. Il bonus è un’integrazione al reddito per le lavoratrici con almeno due figli e prevede un importo di 40 euro al mese, per ogni mese di lavoro effettivo nel 2025. Una misura che ha lasciato fuori molte beneficiarie per errori, dati incompleti o criticità formali. Ora, però, cambia lo scenario: chi ha ricevuto un rifiuto o un riconoscimento parziale può correggere la domanda e ottenere quanto spettante. Per il 2026 il bonus è stato confermato e rafforzato, con importi più alti e una platea meglio definita. 🔗 Leggi su Panorama.it

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L'INPS rilascia la funzionalità "Chiedi riesame" per le domande di Bonus mamme da 480 euro respinte o parzialmente accolte. Termine di 30 giorni per l'invio. - facebook.com facebook

Nuovo bonus mamme: le istruzioni dell’Inps sul riesame delle domande x.com