Mamiano il parco agrivoltaico su una superficie di 27 campi da calcio i residenti | L' azienda ha presentato nuovi documenti sostanziali due mesi dopo la scadenza
Due mesi dopo la scadenza, l'azienda ha presentato nuovi documenti per il parco agrivoltaico di 192 mila metri quadrati, equivalente a 27 campi da calcio. La proposta riguarda un'area tra Mamiano di Traversetolo e Basilicanova di Montechiarugolo. I residenti hanno segnalato questa presentazione tardiva, evidenziando la differenza temporale rispetto ai termini stabiliti. La questione riguarda la realizzazione di un impianto che unisce produzione energetica e agricoltura.
Tra Mamiano di Traversetolo e Basilicanova di Montechiarugolo è in progetto la realizzazione di un maxi parco agrivoltaico, presentato dall'azienda Green Frogs Parma di Brescia in un'area di 192 mila metri quadrati - corrispondente a 27 campi regolamentari da calcio. Il gruppo di cittadini di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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