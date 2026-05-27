Mamiano il parco agrivoltaico su una superficie di 27 campi da calcio i residenti | L' azienda ha presentato nuovi documenti sostanziali due mesi dopo la scadenza

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due mesi dopo la scadenza, l'azienda ha presentato nuovi documenti per il parco agrivoltaico di 192 mila metri quadrati, equivalente a 27 campi da calcio. La proposta riguarda un'area tra Mamiano di Traversetolo e Basilicanova di Montechiarugolo. I residenti hanno segnalato questa presentazione tardiva, evidenziando la differenza temporale rispetto ai termini stabiliti. La questione riguarda la realizzazione di un impianto che unisce produzione energetica e agricoltura.

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Tra Mamiano di Traversetolo e Basilicanova di Montechiarugolo è in progetto la realizzazione di un maxi parco agrivoltaico, presentato dall'azienda Green Frogs Parma di Brescia in un'area di 192 mila metri quadrati - corrispondente a 27 campi regolamentari da calcio. Il gruppo di cittadini di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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