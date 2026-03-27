Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova | pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettari

A Villanova sono in fase di realizzazione due nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli. I pannelli verranno installati su una superficie complessiva di oltre sei ettari, con i due impianti situati in via Bassetta e posizionati su terreni differenti ma adiacenti. L’intervento prevede l’installazione di sistemi di produzione di energia solare su aree agricole.

In via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini Si moltiplicano gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli nella zona di Villanova. In via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini. Il primo è di 4,3 ettari e il secondo di 1,8 ettari. Il primo impianto “agrivoltaico” avrà una potenza di picco di 9993 kilowatt, mentre il secondo di 4.300 kw. Gli interventi, entrambi proposti dall'azienda agricola Spi Agri di Riziero Baldini, sono stati esaminati dalla seconda commissione del Consiglio comunale, ieri pomeriggio, giovedì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova: pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettari Articoli correlati Tre nuovi impianti fotovoltaici: in agro di Lequile il più grande, di circa 13 ettariLECCE – Si trovano nei territori dei comuni di Carmiano, Collepasso e Lequile i tre lotti sui quali sorgeranno impianti fotovoltaici in grado di... Nuovi box per i cani, impianti fotovoltaici e interventi sul verde: 12 mesi di lavori al Parco degli AnimaliVia libera dalla giunta di Palazzo Vecchio, questa mattina, alla delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani per l’ampliamento... Tutto quello che riguarda Due nuovi Temi più discussi: BPER finanzia la Comunità Energetica Rinnovabile Valsamoggia-al via 5 nuovi impianti fotovoltaici sul territorio; A febbraio nuova capacità per 544 MW di fotovoltaico e 148 MWh di accumuli; Fotovoltaico Italia: la nuova potenza allacciata nei primi due mesi dell’anno sale a 877 MW (+8%); Osservatorio FER, così nel 2025 sono calati i nuovi impianti. Tutti i numeri. Rinnovo impianti fotovoltaici. Appello della Cer: Scade il bandoVALDICECINAIl presidente della Cer Geotermica, Luca Antonelli, ricorda ai cittadini che stanno per scadere i termini per presentare la domanda di contributo a fondo perduto del 40% per la ... lanazione.it Rinnovabili, Agsm Aim acquisisce 2 nuovi impianti fotovoltaiciRoma, 2 dic. (Adnkronos) - Il Gruppo Agsm Aim, tramite la controllata Agsm Aim Power, ha perfezionato l'acquisizione di due impianti fotovoltaici a terra. L'operazione - spiega Agsm Aim in una nota - ... iltempo.it Può prevenire migliaia di infarti e ictus, senza cambiare le abitudini alimentari. Lo dimostrano due nuovi studi europei. Piccole modifiche invisibili ai consumatori, ma con un grande impatto sulla salute pubblica: https://fanpa.ge/SK9it - facebook.com facebook Burgos, consegnati ai barracelli due nuovi mezzi antincendio x.com