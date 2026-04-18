Impianti sportivi convenzioni in scadenza | verso i nuovi affidamenti dei campi da calcio Marcacci e Pitto

Due impianti sportivi e le relative convenzioni stanno per scadere e si stanno valutando i nuovi affidamenti dei campi da calcio. Si tratta degli impianti denominati

La finalità è la stessa: l'avviamento della pratica sportiva e lo sviluppo delle attività calcistiche di base e giovanili. Dopo la pubblicazione del bando per l'affidamento in gestione dell'impianto “Teseo Tesei”, in Borgo San Jacopo, fino al 2031, il Comune va nella stessa direzione per quanto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Impianti sportivi e convenzioni. Il Comune tende la mano alle societàI gestori degli impianti sportivi comunali di Osimo stanno firmando il rinnovo delle convenzioni in scadenza. Nuovi impianti sportivi in via Adda. Finanziamento da oltre un milione: "È prioritario avviare il progetto"Riqualificazione del campo a 11, restyling della pista d’atletica, nuove pedane per salto in lungo e in alto, illuminazione e impiantistica,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Impianti sportivi, convenzioni in scadenza: bandi in arrivo per il Marcacci e il Pitto; Carpi apre i bandi per la gestione di sette impianti sportivi; Centro sportivo concesso agli Arcieri per altri 15 anni; Lo sport che ce la fa: palestre scolastiche alle società. Gestione degli impianti sportivi. Convenzioni triennali alle societàCavezzo fa da apripista per un diverso modello di gestione degli impianti sportivi che fa perno sul coinvolgimento a pieno titolo delle società sportive locali da raggiungersi attraverso convenzioni ... ilrestodelcarlino.it Si affidano altri sette impianti sportivi, pubblicati i bandiPer altri sette impianti sportivi carpigiani sono aperti i bandi per l’affidamento finalizzato alla realizzazione di un progetto sportivo che valorizzi al massimo le potenzialità dell’impianto stesso ... temponews.it IMPIANTI SPORTIVI - Il Comune fa il punto in consiglio: necessari lavori per sicurezza, impianti e manutenzioni prima di restituire lo stadio del baseball alle società - facebook.com facebook “Più risorse alle associazioni dilettantistiche per migliorare gli impianti sportivi. Con lo scorrimento della graduatoria finanziati 29 interventi. Un sostegno concreto allo sport di base”. Così oggi a #Trieste il vicegovernatore @MarioAnzil tinyurl.com/jabzpzzj x.com