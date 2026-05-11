Maltempo raffiche di vento oltre i 200 chilometri all' ora a Castrignano

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio, poco prima delle 17, a Castrignano, frazione di Langhirano, si è verificato un episodio di forte maltempo. Una raffica di vento ha raggiunto i 201 chilometri all'ora, registrata a Pozzo di Castrignano. L'evento ha causato danni e disagi nella zona, mentre le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali misure da adottare.

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Pochi minuti prima delle ore 17 di lunedì 11 maggio a Pozzo di Castrignano, frazione di Langhirano, è stata registrata l'intensità record con raffich di vento ad oltre 200 chilometri all'ora, esattamente 201.2 chilometri.Per oggi, lunedì 11 maggio, è attiva l'allerta meteo gialla per vento forte.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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