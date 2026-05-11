Maltempo raffiche di vento oltre i 200 chilometri all' ora a Castrignano

Lunedì 11 maggio, poco prima delle 17, a Castrignano, frazione di Langhirano, si è verificato un episodio di forte maltempo. Una raffica di vento ha raggiunto i 201 chilometri all'ora, registrata a Pozzo di Castrignano. L'evento ha causato danni e disagi nella zona, mentre le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali misure da adottare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui