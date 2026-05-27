Maltempo allerta meteo gialla 28 maggio | le regioni a rischio per pioggia e temporali

Per giovedì 28 maggio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per alcune regioni italiane. L’allerta riguarda le Marche, gran parte del Lazio, il Molise e alcune zone di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata. Sono previsti piogge e temporali in queste aree. La situazione richiede attenzione per eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche.

Per domani giovedì 28 maggio la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su Marche, gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata. Nonostante il caldo anomalo, attesi rovesci e temporali anche intensi, con raffiche di vento, grandinate e forte attività elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maltempo, allerta in 9 Regioni. Neve su Cortina

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