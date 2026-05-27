Malpensa 5 kg di cocaina liquida nel bagaglio | arrestata 70enne cubana

Una donna di 70 anni di nazionalità cubana è stata arrestata all'aeroporto di Malpensa con oltre 5 chili di cocaina liquida nascosta in prodotti di uso quotidiano. La droga è stata scoperta durante i controlli di sicurezza e trovata in un bagaglio che la donna aveva con sé. La sostanza stupefacente era stata occultata in modo da sembrare elementi di consumo comune. L'arresto è stato effettuato dalla polizia durante le operazioni di controllo dei bagagli.

Oltre 5 chilogrammi di cocaina liquida, abilmente camuffati all’interno di normali prodotti cosmetici, sono stati intercettati e sequestrati dalla polizia di Stato L’indagine è partita dagli investigatori della Squadra Mobile di Genova che, nel corso del mese di maggio, avevano individuato una fiorente attività di spaccio nel capoluogo ligure gestita da un cittadino sudamericano. Lunedì mattina è scattato il pedinamento: gli agenti hanno visto il trentottenne salire a bordo della propria auto e imboccare l’autostrada A7 in direzione Nord. L’auto ha proseguito la sua corsa fino ai parcheggi dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Lì l’uomo si è fermato in attesa di una donna, la settantenne cubana, appena sbarcata con una valigia particolarmente voluminosa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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