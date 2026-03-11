Una coppia di catanesi, un uomo di 36 anni e una donna di 24, è stata arrestata a Messina dai Carabinieri mentre cercava di far passare circa 12 chili di cocaina nascosti nel sedile di un’auto. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due e il sequestro della droga. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine in città.

Una coppia di origini catanesi, composta da un uomo di 36 anni e una donna di 24 anni, è stata arrestata dai Carabinieri a Messina mentre tentava di trasportare circa 12 chilogrammi di cocaina nascosti all’interno del sedile di un’auto. L’operazione si è svolta al momento dello sbarco dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni, dove l’intervento dell’unità cinofila ha permesso di localizzare la sostanza stupefacente suddivisa in dieci confezioni sigillate. Oltre alla grande quantità di cocaina, i militari hanno rinvenuto presso il domicilio degli indagati quasi mezzo chilo di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine nel caso dell’uomo, sono stati immediatamente condotti in carcere dopo essere stati accusati di detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 12 kg di cocaina nel sedile: arrestata la coppia a Messina

Articoli correlati

Etti di eroina e cocaina in casa a Verona, coppia arrestata: lui nascosto nel letto con vano contenitoreDue persone sono state arrestate a Verona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per l’esecuzione di un provvedimento di...

Leggi anche: Oltre 1 kg di cocaina ingerita, trafficante internazionale arrestata a Fiumicino

Contenuti utili per approfondire 12 kg di cocaina nel sedile arrestata...

Temi più discussi: Messina, maxi sequestro di droga e armi nel rione Giostra: 42enne finisce in carcere; Autotrasportatore arrestato con 15 chili di coca sul camion; Blitz a San Leone: arrestato con quasi 12 kg di hashish dopo la trappola del finto corriere; Sorpreso con hashish e decine di tirapugni con lama in casa: arrestato 26enne.

Da Villa San Giovanni a Messina con 12 kg di cocaina in auto: arrestata una coppiaIl veicolo è stato fermato dai Carabinieri nel momento dello sbarco in Sicilia. Trovato anche mezzo chilo di marijuana ... corrieredellacalabria.it

In traghetto per Messina con 12 kg di cocaina, arrestata una coppia per spaccio di drogaMESSINA – Stavano per sbarcare a Messina con 12 chili di cocaina. Erano a bordo di un traghetto da Villa San Giovanni. E un’unità cinofila ha segnalato la possibile presenza di droga. Nei giorni ... tempostretto.it

Radio1 Rai. . #Messina Daniela Zinnanti, 50, è stata uccisa con decine di coltellate. Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima, ha confessato il #femminicidio. Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona, violenza e min - facebook.com facebook

Uccisa con decine di coltellate, fermato l'ex compagno: femminicidio a Messina x.com