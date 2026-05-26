Una donna di 70 anni è stata arrestata a Milano, dopo essere stata trovata in possesso di oltre 5 kg di cocaina liquida nascosta in cosmetici. La droga è stata sequestrata durante un controllo, mentre la donna tentava di entrare tramite l’aeroporto di Malpensa. La sostanza era nascosta all’interno di prodotti di bellezza. La donna è stata posta in custodia in attesa di processo.

Un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Genova e Milano ha portato al sequestro di oltre 5, 3 kg di cocaina liquida nascosta in prodotti di cosmesi. Una donna di 70 anni, di origine cubana, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre un uomo venezuelano di 38 anni è stato denunciato a piede libero. Le indagini e la scoperta dell’attività di spaccio Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel corso del mese corrente, quando la sezione investigativa della Squadra Mobile di Genova ha raccolto informazioni su una fiorente attività di spaccio di cocaina nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, viaggio da Malpensa con 5,3 kg di cocaina liquida nei cosmetici: arrestata una 70enne

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Una donna alterata con siringhe in valigia | Border Control Roma Fiumicino

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