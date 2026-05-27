Belen nuovi retroscena sul malore | La prima telefonata dei Carabinieri è stata a Stefano De Martino lui è corso Il ruolo del conduttore e la preoccupazione per Santiago

Alle 8 di lunedì, i Carabinieri hanno chiamato il conduttore, che si è precipitato in casa. La telefonata riguarda un malore che ha coinvolto Belen Rodriguez e la preoccupazione si è concentrata anche su Santiago. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La presenza di De Martino è stata fondamentale per la gestione della situazione.

Il drammatico lunedì vissuto da Belen Rodriguez nel suo appartamento di Milano non è stato solo un caso di cronaca cittadina, ma un momento di profonda crisi privata in cui la figura di Stefano De Martino è risultata determinante. Mentre le sirene dei soccorsi e delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Today.it

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