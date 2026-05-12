Nuovo Auditorium ' Conad' gli interni l’inaugurazione con Malika Ayane Il video

A Forlì si sta preparando l'inaugurazione dell'Auditorium della Musica Conad, prevista per il 12 maggio 2026. La serata vedrà la presenza della cantante milanese Malika Ayane, che si esibirà durante l'evento di apertura. Sono stati condivisi un video che mostra gli interni del nuovo spazio, che sarà aperto al pubblico con un concerto speciale. L’evento segna l’inizio delle attività dell’auditorium dopo i lavori di completamento.

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Forlì, 12 maggio 2026 - Cresce l'attesa per la serata inaugurale dell' Auditorium della Musica Conad che vedrà sul palco la cantante milanese Malika Ayane. Ecco come si presenta l' interno dell'auditorium: una moderna sala concerti da 321 posti, con 271 sedute in platea, 48 in galleria e due stalli riservati alle persone con disabilità. La sala è dotata di tecnologie domotiche e di sistemi acustici di ultima generazione, pensati per ospitare concerti, spettacoli e produzioni culturali di alto livello "per ogni gusto musicale", come sottolinea il vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacauna-sinfonia-di-elementi-il-de11d20f AUDITORIUM CONAD Le tappe dei lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Auditorium 'Conad', gli interni l’inaugurazione con Malika Ayane. Il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Concerti gratuiti di Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei nel nuovo auditoriumSono 4 i concerti, tutti a ingresso gratuito, per festeggiare l'avvio del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì”, una nuova struttura... Malika Ayane in concerto all'Auditorium ConciliazioneMalika Ayane, una delle voci più raffinate e magnetiche della musica italiana torna in tour nei teatri. Argomenti più discussi: E' pronto in nuovo Auditorium, 4 eventi per il debutto. Il sindaco: Abbiamo cercato la purezza del suono; FORLI’: Apre i battenti il prossimo 13 maggio il nuovo auditorium; Nuovo Auditorium: lunghe fila alla biglietteria per il debutto; Forlì, Malika Ayane inaugura i concerti del nuovo auditorium Conad VIDEO.