Francesca Incudine in concerto a Palermo | la cantautrice e percussionista presenta Radica al Teatro Atlante
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Francesca Incudine torna a Palermo con un concerto che dà voce alle donne resistenti: radici antiche che parlano al nostro tempo. Il 15 maggio, al Teatro Atlante, la cantautrice e percussionista ennese presenta dal vivo Radica, il suo nuovo lavoro discografico - a 8 anni da quello che le valse la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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