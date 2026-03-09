L' emozionante performance di Malika Ayane con la sua Ricomincio da qui al Quirinale per l' 8 marzo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane canta la sua celebre "Ricomincio da qui" alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale, emozionando il pubblico. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: «Non sia un derby tra tifoserie. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

8 Marzo, Malika Ayane canta The Morns are Meeker Than They Were, poesia Emily Dickinson al Quirinale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane brani musicali “The Morns Re Meeker Than They Were” alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale.

Leggi anche: La rapper americana conquista Riyadh con video virali sui social e la sua performance al "MDLBEAST Soundstorm": «Qui pace e energia particolare»

L'emozionante performance di Malika Ayane con la sua Ricomincio da qui al Quirinale per l'8 marzo

Altri aggiornamenti su Malika Ayane

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della finale: i voti della quinta serata per cantanti, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata: tutti i voti e i giudizi dei big; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della quinta serata; Sanremo 2026, pagelle look della finale. Mara Sattei con la tovaglia (N.C.), Dargen D'Amico scalzo (4), Elettra scintillante (9).

L'emozionante performance di Malika Ayane con la sua Ricomincio da qui al Quirinale per l'8 marzo(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane canta la sua celebre Ricomincio da qui alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale, emozionando il pubblico. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... la7.it

8 Marzo, Malika Ayane canta The Morns are Meeker Than They Were, poesia Emily Dickinson al Quirinale(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane brani musicali The Morns Re Meeker Than They Were alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale. notizie.tiscali.it

non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura nel cast di #Canzonissima, dal 21 marzo su #Rai1 e #RaiPlay Malika Ayane - facebook.com facebook

Arriva #Canzonissima, con un cast d’eccezione: Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese e non finisce qui… Conduce Milly Carlucci, x.com