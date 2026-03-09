L' emozionante performance di Malika Ayane con la sua Ricomincio da qui al Quirinale per l' 8 marzo – Il video

Da open.online 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane canta la sua celebre "Ricomincio da qui" alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale, emozionando il pubblico. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

8 Marzo, Malika Ayane canta The Morns are Meeker Than They Were, poesia Emily Dickinson al Quirinale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane brani musicali “The Morns Re Meeker Than They Were” alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale.

Leggi anche: La rapper americana conquista Riyadh con video virali sui social e la sua performance al "MDLBEAST Soundstorm": «Qui pace e energia particolare»

L'emozionante performance di Malika Ayane con la sua Ricomincio da qui al Quirinale per l'8 marzo

Video L'emozionante performance di Malika Ayane con la sua Ricomincio da qui al Quirinale per l'8 marzo

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane canta la sua celebre Ricomincio da qui alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale, emozionando il pubblico. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane brani musicali The Morns Re Meeker Than They Were alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale.

