L’attaccante della Roma ha segnato 11 gol tra l’inizio del campionato e gennaio, attirando l’attenzione per il suo stile di gioco. Un ex calciatore ha commentato come il giocatore olandese dimostri una grinta agonistica simile a quella di Carlos Tevez, sottolineando il suo istinto e la determinazione in campo. La sua presenza ha portato nuovi spunti alla squadra in questa prima parte di stagione.

? Cosa sapere L'attaccante Malen segna 11 reti per la Roma tra l'inizio del campionato e gennaio.. Matri evidenzia nel giocatore olandese la grinta agonistica e l'istinto di Carlos Tevez.. Dall’inizio del campionato a gennaio, l’attaccante Malen ha messo a segno 11 reti, manifestando una capacità di impatto sul gioco che trascende la semplice statistica offensiva. Durante le recenti analisi tecniche fornite da Dazn, Matri ha evidenziato come l’olandese della Roma possieda un’intensità e una determinazione simili a quelle mostrate in passato da Tevez. L’essenza agonistica e il controllo dello spazio. Analizzando le doti tecniche del giocatore, Matri ha sottolineato come la qualità di Malen risieda in una particolare cattiveria agonistica e nella capacità di leggere immediatamente le situazioni di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malen, l’attaccante della Roma che evoca il DNA di Tevez

Notizie correlate

Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglioSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Roma, Malen è l’identikit dell’attaccante perfetto: numeri impressionanti da top player. Il focusDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La Roma vince a Bologna 2-0 e si porta a -2 dalla Juventus; Malen, finalmente un attaccante da Roma: il riscatto è in preventivo. Dopo 181 milioni spesi dal 2020...; Malen, gol in Bologna-Roma e avvicina il record di Balotelli. Olandese a undici centri in Serie A; Roma, Malen da urlo sulla Gazzetta: che pagella a Bologna! E prende lo stesso voto anche….

Malen, un tiro ogni 20,3 minuti: l’ultimo a fare meglio è stato DzekoDonyell Malen non si ferma più. Il centravanti olandese anche contro il Bologna ha deciso la partita: un gol dopo appena 7 minuti e un assist di esterno destro da manuale del calcio per El Ayanoui. La ... siamolaroma.it

VIDEO - Malen-Roma, è amore: l’ovazione e il coro per l’attaccante a BolognaIl centravanti contro gli emiliani ha regalato un'altra performance da applausi: i gol in campionato sono 11, e il legame con i tifosi è già speciale ... ilromanista.eu

TANTI PROTAGONISTI, MA... Donyell Malen, sempre più trascinatore della Roma, Federico Dimarco, ormai inarrestabile in termini di assist, Arthur Atta, palesemente pronto per spiccare il volo verso una big e tanti altri protagonisti del weekend del 25 aprile in - facebook.com facebook

Solo Lautaro meglio di Malen 4-3-2-1 powered by SisalTipster, tutti i lunedì sera di #SerieAEnilive su #DAZN x.com