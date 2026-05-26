Malen dalla Roma all’Olanda | la carta di Koeman per sognare il Mondiale

Malen, attaccante che ha contribuito a portare la Roma in Champions League segnando diversi gol, si prepara ora a partire dall’Italia verso l’Olanda. L’obiettivo del calciatore è partecipare al prossimo Mondiale, con la speranza di vivere un torneo importante. La sua presenza sulla lista dei convocati è vista come un passo fondamentale per la sua carriera internazionale.

Dopo aver trascinato la Roma in Champions League a suon di gol, Malen spera di coronare la sua stagione al meglio con un Mondiale da sogno. La partenza per la Coppa del Mondo è ormai alle porte ed il numero 14 giallorosso cercherà di ripetersi anche nella massima competizione per nazionali. La sua Olanda resta una delle squadre più interessanti della competizione iridata, con l’ex Aston Villa che sarà uno dei protagonisti della nazionale di Koeman. Un posto tra i grandi. Neanche il tempo di festeggiare il terzo posto in campionato che il focus si sposta sull’imminente inizio del Mondiali. Il centravanti giallorosso, dopo aver trascinato i suoi al terzo posto con 14 gol in 18 gare, sarà impegnato con la sua nazionale in Messico, Stati Uniti e Canada. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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