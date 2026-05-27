I soccorritori hanno individuato un tunnel nascosto in una grotta alle Maldive, documentando il ritrovamento in un video. Durante le operazioni di ricerca, hanno spiegato come siano riusciti a localizzare il passaggio, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle tecniche utilizzate. È stato inoltre segnalato un errore tecnico che ha compromesso l’efficacia dell’attrezzatura impiegata, risultata inadatta alla profondità raggiunta.

? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a trovare il tunnel nascosto?. Quale errore tecnico ha reso l'attrezzatura insufficiente per la profondità?. Perché quel passaggio non era presente sulle mappe ufficiali?. Cosa hanno scoperto i subacquei seguendo le tracce sulla sabbia?.? In Breve L'esperto Sami Paakkarinen evidenzia l'insufficienza dell'attrezzatura rispetto alle necessità delle grotte.. Il ritrovamento avviene tramite tracce sulla sabbia in un tunnel non mappato.. Paakkarinen pianifica un ritorno nelle Maldive per mappare la struttura sotterranea.. L'incidente coinvolge cinque subacquei italiani in una seconda camera completamente buia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, video della grotta: i soccorritori spiegano il dramma

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Al Tg1 delle 20 il video #esclusivo girato dai soccorritori di Dan Europe che hanno recuperato alle #Maldive i corpi dei cinque #sub italiani. Si sentono le loro voci e i loro respiri mentre entrano nella prima parte della grotta ancora illuminata dalla luce. #Tg1 x.com

Video del 2014 dell'interno della grotta delle Maldive dove sono stati trovati i corpi dei sub italiani reddit

Al Tg1 il video del percorso fatto dai soccorritori nella grotta per raggiungere i sub italiani morti alle Maldive(LaPresse) In un video esclusivo del Tg1 le immagini girate dai soccorritori della fondazione Dan Europe dentro la grotta in cui hanno perso la vita i cinque sub italiani. Per la prima volta visibile ... video.corriere.it

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