Nelle ultime ore sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti nelle Maldive, portando a termine le operazioni di salvataggio. La tragedia si è verificata in una grotta del luogo, dove i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita dei partecipanti alla spedizione. La vicenda continua a suscitare attenzione e domande sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che hanno portato a questa drammatica perdita. La notizia ha fatto il giro dei media internazionali, con aggiornamenti sulle operazioni di recupero.

Prosegue l’attenzione sulla tragedia dei cinque sub italiani morti alle Maldive, dopo che nelle ultime ore sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi. Conclusa la fase più complessa delle ricerche, ora l’attenzione si sposta sulle verifiche investigative e sugli accertamenti tecnici che dovranno chiarire cosa sia accaduto nella grotta di Devana Kandu, nell’atollo di Vaavu. Durante le operazioni si è registrata anche la morte di un sub soccorritore maldiviano, colpito da un malore mentre partecipava alle attività di ricerca. L’episodio viene inquadrato dagli inquirenti come ulteriore indicatore della difficoltà e pericolosità degli interventi svolti in un contesto subacqueo particolarmente impegnativo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché sono morti”. Maldive, la terribile scoperta dei soccorritori nella grotta della tragedia

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His family shielded him from the adopted son's schemes after hearing his true feelings.

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