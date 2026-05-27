Un team di soccorritori si trova in una grotta in Laos, riprendendo i cunicoli stretti e umidi. Nei video si sente uno dei soccorritori dire che non dovrebbe volerci molto prima di avere buone notizie. La squadra sta lavorando per raggiungere le persone intrappolate. La situazione rimane sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di intervento o sul numero di persone coinvolte.

Si riprende in un ambiente angusto e umido, ma è ottimista: “Non dovrebbe volerci molto prima di avere buone notizie”. È Kengkaj Bongkawong, capo della Metta Tham Rescue Kalasin, l’organizzazione di soccorso thailandese che oggi arriva all’ottavo giorno di ricerca delle sette persone bloccate dal 19 maggio in una grotta del Laos. Il soccorritore fornisce informazioni sulle ricerche: “Siamo riusciti a raggiungere questa zona, ma ora dovremo immergerci per attraversare questo tunnel. Dobbiamo immergerci per passare da sotto e poi andare verso destre”, spiega Bongkawong in un video pubblicato sui social. “Una volta raggiunta la parte destra, ci avvicineremo alla zona in cui sospettiamo che siano intrappolati”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bloccati in una grotta in Laos, il video dei soccorritori tra i cunicoli: "Presto buone notizie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Intrappolate in una grotta da una settimana, corsa contro il tempo per salvare 7 persone in Laos: il video

Laos, dispersi in una grotta per oltre una settimana: ritrovati vivi in 5Cinque persone sono state trovate vive dopo essere rimaste più di sette giorni intrappolate in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, nel...

Temi più discussi: Corsa contro il tempo in Laos, sette intrappolati in una grotta; Alle Maldive la squadra di sub finlandesi che salvò 12 bambini in Thailandia; Sette persone bloccate da una settimana in una grotta allagata: stavano cercando oro; Recuperati i corpi di due sub italiani rimasti bloccati in una grotta alle Maldive: il racconto dell'inviata.

Bloccati in una grotta in Laos, il video dei soccorritori tra i cunicoli x.com

Laos, dispersi in una grotta per oltre una settimana: ritrovati vivi in 5Nel Laos centrale, cinque abitanti di un piccolo villaggio sono rimasti bloccati per oltre una settimana in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun. lapresse.it

Corsa contro il tempo in Laos, sette intrappolati in una grottaUn'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. Passaggi a volte alti appena 60 centimetri. E intanto - raccontano i media internazio ... ansa.it

Prime immagini di salvataggio dall'interno della Grotta delle Maldive reddit