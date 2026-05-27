L'Università di Genova ha riattivato il profilo di Monica Montefalcone, consentendo di consultare di nuovo il suo lavoro e le ricerche scientifiche. È stata creata anche una pagina web in memoria di cinque cittadini italiani deceduti in Maldive. I profili di altri due ricercatori, Montefalcone e Oddenino, sono stati ripristinati. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli dell'operazione o sulle circostanze specifiche.

L'Università di Genova ha riattivato il profilo di Monica Montefalcone, rendendo accessibile nuovamente il suo lavoro accademico e i link alle sue ricerche scientifiche. Per l'assegnista di ricerca Muriel Oddenino invece è soltanto stato riattivato il curriculum, linkato in calce al messaggio di cor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, Università di Genova riattiva i profili di Montefalcone e Oddenino e crea pagina web in memoria dei 5 italiani morti

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Maldive, l'Università di Genova riattiva i profili di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino

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