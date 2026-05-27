Maldive | sul sito di Unige i cv e le pubblicazioni scientifiche di Montefalcone e Oddenino Il nostro silenzio in segno di lutto e rispetto

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università di Genova ha reso pubblici sulla homepage del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente i curricula e le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, decedute il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive. La pubblicazione è stata accompagnata da un messaggio di lutto e rispetto. Le due figure erano rispettivamente docente e assegnista di ricerca. L’incidente coinvolgeva anche altre tre persone, presenti al momento della tragedia.

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L’Università di Genova ha pubblicato sulla homepage del Distav i curricula e le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, la docente e l’assegnista di ricerca morte il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive insieme a Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Gianluca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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