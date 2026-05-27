Le autorità delle Maldive stanno analizzando le immagini registrate con una GoPro recuperata in una grotta, tra cui filmati di sub. Sono in corso anche test tossicologici su un corpo trovato nella stessa area. I risultati delle analisi potrebbero fornire dettagli sulla causa del decesso e sui movimenti dei sub durante l'immersione. L'esame delle attrezzature e dei filmati sarà fondamentale per chiarire le circostanze dell'incidente.

? Punti chiave Cosa riveleranno i filmati della GoPro recuperata nella grotta?. Come influirà l'esito dei test tossicologici sulla causa del decesso?. Perché gli inquirenti sospettano un errore nella miscelazione dei gas?. Quali dati emergeranno dall'analisi degli smartphone e dei computer sequestrati?.? In Breve Rogatoria per esaminare GoPro e attrezzature tecniche dei cinque sub morti alle Maldive.. Indagine per omicidio colposo su sicurezza sistemi respirazione e miscelazione gas bombole.. Esami tossicologici su Federico Gualtieri e analisi autopsie per Montefalcone e Sommacal.. Rientro corpi di Montefalcone e figlia a Genova previsto per giovedì prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, rogatoria per i sub: si esaminano GoPro e attrezzature

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