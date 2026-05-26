Sub morti alle Maldive la Procura di Roma chiede attrezzature e filmati | focus sulla GoPro recuperata nella grotta

La Procura di Roma ha richiesto alle autorità delle Maldive attrezzature e filmati relativi all’indagine sulla morte di cinque sub italiani durante un’immersione in grotte sommerse nell’atollo di Vaavu. È stata inviata un’anticipazione di rogatoria internazionale, con particolare attenzione sulla GoPro recuperata nella grotta. Le autorità italiane cercano elementi utili per chiarire le cause del tragico incidente.

La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dei cinque sub italiani deceduti durante un’immersione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu. Al momento il procedimento è aperto per l’ipotesi di omicidio colposo. L’obiettivo dei magistrati è ottenere rapidamente documenti, atti investigativi e soprattutto le attrezzature utilizzate durante l’immersione, tra cui la telecamera GoPro recuperata all’interno della grotta dove si è consumata la tragedia. La GoPro potrebbe chiarire gli ultimi minuti. Gli investigatori ritengono che i filmati registrati dalla telecamera possano essere determinanti per ricostruire quanto accaduto a circa 60 metri di profondità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sub morti alle Maldive, via alle autopsie a Gallarate: indaga la Procura di Roma

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