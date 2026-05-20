La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti in merito alla morte di cinque italiani avvenuta giovedì scorso nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Le autorità hanno acquisito alcune attrezzature, tra cui telecamere GoPro, che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono state fatte dichiarazioni ufficiali sui dettagli delle indagini, che procedono per omicidio colposo plurimo. La polizia sta esaminando i materiali trovati sul luogo e le testimonianze raccolte.

È omicidio colposo plurimo l’ipotesi di reato al centro del fascicolo contro ignoti avviato dalla Procura di Roma in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta giovedì scorso nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Un atto dovuto volto, nella fase attuale, ad accertare possibili responsabilità e profili illeciti nell’organizzazione dell’ immersione che ha portato Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, a oltre sessanta metri di profondità nella grotta di Dekunu Kandu. Sgombrare il campo dall’ipotesi di avvelenamento da gas presente nelle bombole o da un errore nella composizione della miscela utilizzata, è il primo obiettivo dei magistrati di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritrovamento. Le telecamere GoPro e alcune attrezzature sono a disposizione

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