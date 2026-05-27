maldive le ceneri della biologa muriel oddenino saranno sparse a finale ligure lutto cittadino a poirino

Le ceneri della biologa marina di 31 anni saranno sparse a Finale Ligure. La donna è morta durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La città di Poirino ha proclamato un lutto cittadino in suo ricordo.

Poirino si prepara a salutare per l’ultima volta Muriel Oddenino, la biologa marina di 31 anni morta durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Venerdì mattina alle 10 si svolgeranno i funerali della giovane ricercatrice e il sindaco Nicolas Padalino proclamerà il lutto cittadino. Un’intera comunità si fermerà per ricordare Mumi, come la chiamavano amici e familiari, la ragazza che aveva fatto del mare la sua vita e il suo lavoro. Dopo la cremazione, le ceneri saranno sparse a Finale Ligure, uno dei luoghi più amati dalla giovane biologa, da sempre legata al mare e alle immersioni. La salma di Muriel sta rientrando in queste ore in Piemonte dopo l’autopsia eseguita lunedì a Novara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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