Chi era Giorgia Sommacal la studentessa morta alle Maldive insieme alla madre Monica Montefalcone

Una studentessa di poco più di vent’anni, iscritta a Ingegneria Biomedica all’Università di Genova, è deceduta alle Maldive insieme alla madre. La giovane aveva una forte passione per il mare e le immersioni, condividendo questa passione con la madre. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e conoscenti, che ricordano la giovane come una ragazza appassionata e vivace. La vicenda sta facendo il giro delle cronache locali, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui