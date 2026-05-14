Chi era Giorgia Sommacal la studentessa morta alle Maldive insieme alla madre Monica Montefalcone
Una studentessa di poco più di vent’anni, iscritta a Ingegneria Biomedica all’Università di Genova, è deceduta alle Maldive insieme alla madre. La giovane aveva una forte passione per il mare e le immersioni, condividendo questa passione con la madre. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e conoscenti, che ricordano la giovane come una ragazza appassionata e vivace. La vicenda sta facendo il giro delle cronache locali, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Aveva poco più di vent’anni, studiava Ingegneria Biomedica all’Università di Genova e condivideva con la madre una passione profonda per il mare e per le immersioni. Giorgia Sommacal è una delle cinque vittime italiane della tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione vicino ad Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. Con lei ha perso la vita anche la madre, Monica Montefalcone, docente di Ecologia marina all’Università di Genova e tra le studiose più note nel campo della tutela degli ecosistemi marini. Le due sarebbero morte durante un’esplorazione subacquea a circa 50 metri di profondità. La passione per il mare fin da bambina. Per Giorgia il mare non era soltanto una meta di vacanza o una passione occasionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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