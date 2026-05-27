La procura di Roma ha avviato una rogatoria internazionale per ottenere le attrezzature e i filmati delle immersioni nella grotta in cui sono morti due sub. La richiesta riguarda una telecamera Go-Pro usata durante l’immersione. Le autorità italiane cercano di acquisire tutti gli elementi disponibili per chiarire le cause dell’incidente. Le indagini sono in corso e si concentrano sui materiali recuperati dagli strumenti di immersione.

I magistrati italiani avviano una rogatoria internazionale per ottenere attrezzature e filmati dell’immersione. Al centro dell’inchiesta le immagini registrate a 60 metri di profondità La Procura di Roma cerca di fare chiarezza sulla tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione in una grotta sottomarina. I magistrati, che indagano per omicidio colposo, hanno inviato alle autorità di Malé un’anticipazione di rogatoria internazionale con la richiesta di trasmettere al più presto in Italia tutte le attrezzature utilizzate dal gruppo, compresa la telecamera Go-Proritrovata nella cavità marina. Proprio i filmati registrati durante l’escursione potrebbero rappresentare un elemento decisivo per ricostruire gli ultimi momenti prima della drammatica tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, la Procura di Roma accelera la richiesta della Go-Pro dei sub morti nella grotta

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Maldive, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo reddit

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