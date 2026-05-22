Maldive le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani L' ipotesi del vicolo cieco

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità delle Maldive hanno pubblicato le prime immagini della grotta dove sono deceduti cinque sub italiani. La missione di recupero dei corpi, avviata dopo l’incidente, si è conclusa ufficialmente e le salme verranno trasportate in Italia nei prossimi giorni. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e italiane, che continuano a indagare sulle cause dell’incidente e sulla possibile presenza di un vicolo cieco nel percorso dei sub.

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La missione per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive è ufficialmente conclusa, con le salme che sono attese in Italia nei prossimi giorni. Dan Europe ha anche pubblicato sui social le prime immagini scattate nelle zone più profonde della grotta. Nel frattempo Sami Paakkarinen. 🔗 Leggi su Today.it

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