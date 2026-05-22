Maldive le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani L' ipotesi del vicolo cieco

Le autorità delle Maldive hanno pubblicato le prime immagini della grotta dove sono deceduti cinque sub italiani. La missione di recupero dei corpi, avviata dopo l’incidente, si è conclusa ufficialmente e le salme verranno trasportate in Italia nei prossimi giorni. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e italiane, che continuano a indagare sulle cause dell’incidente e sulla possibile presenza di un vicolo cieco nel percorso dei sub.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui