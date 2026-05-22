Maldive le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani L' ipotesi del vicolo cieco
Le autorità delle Maldive hanno pubblicato le prime immagini della grotta dove sono deceduti cinque sub italiani. La missione di recupero dei corpi, avviata dopo l’incidente, si è conclusa ufficialmente e le salme verranno trasportate in Italia nei prossimi giorni. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e italiane, che continuano a indagare sulle cause dell’incidente e sulla possibile presenza di un vicolo cieco nel percorso dei sub.
La missione per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive è ufficialmente conclusa, con le salme che sono attese in Italia nei prossimi giorni. Dan Europe ha anche pubblicato sui social le prime immagini scattate nelle zone più profonde della grotta. Nel frattempo Sami Paakkarinen. 🔗 Leggi su Today.it
Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia»
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime foto
Leggi anche: Maldive, pubblicate le foto della grotta dove sono morti gli italiani. «Corpi trovati quando pensavamo non ci fossero»
Maldive, le prime foto dei sub finlandesi nella grotta della tragedia #maldive x.com
Ecco le prime immagini delle cavità profonde in cui sono rimasti intrappolati Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Le foto scattate dagli speleosub finlandesi che hanno recuperato i corpi nella grot facebook
Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime fotoSami Paakkarinen, il sub finlandese che ha recuperato i corpi ha pubblicato le immagini della grotta Kand: dall'ingresso agli spazi interni ... ilgiornale.it
Maldive, pubblicate le foto della grotta dove sono morti gli italiani. Corpi trovati quando pensavamo non ci fosseroUna grotta impegnativa, una fine drammatica, un recupero pericoloso. Dopo il ritrovamento dei corpi dei cinque sub italiani alle Maldive, è ... msn.com
Vietnam e Maldive o Malesia e Maldive? reddit