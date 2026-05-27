La compagnia di recupero ha diffuso immagini di una grotta nelle Maldive, dove sono morte due persone durante un'immersione. Il video mostra l’interno della grotta, luogo dell’incidente. La Dan Europe sta lavorando per il recupero delle salme dei sub italiani coinvolti.

La Dan Europe che si è attivata per il recupero delle salme dei sub italiani alle Maldive ha pubblicato il video girato all'interno della grotta dov'è avvenuto il dramma. Le immagini sono state condivise in esclusiva al Tg1 delle 20, rendendo così per la prima volta visibile il tragitto che ha portato i sub dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza buia. Un documento accompagnato dalla testimonianza di Sami Paakkarinen, uno dei soccorritori finlandesi chiamati dalla fondazione Dan Europe per recuperare i corpi. ''E' chiaro che si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere - ha detto - Avevano l'attrezzatura tipica delle immersioni alle Maldive, ma per scendere in grotta serve altro, più dispositivi, più bombole, il rebreather e dei dispositivi di sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, ecco le immagini esclusive della grotta fatale per i sub

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Prime immagini di salvataggio dall'interno della Grotta delle Maldive reddit

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