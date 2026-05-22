Tragedia Maldive le immagini della grotta in cui hanno perso la vita i sub
Le immagini mostrano una grotta subacquea nelle Maldive, dove si è verificata una tragedia. L'acqua, inizialmente trasparente, si fa progressivamente più scura man mano che si approfondisce, fino a perdere completamente la visibilità. I sub sono entrati in questa caverna, ma purtroppo alcuni di loro hanno perso la vita all’interno. La scena si presenta come un ambiente naturale caratterizzato da acque limpide che si trasformano in un buio profondo.
L'acqua cristallina che, metro dopo metro, si fa sempre più scura, fino a sprofondare nell'oscurità più. E poi i passaggi più interni, dove la sabbia sollevata può rendere la visibilità quasi nulla.Sono le immagini diffuse in queste ore dagli esperti di Dan Europe, impegnati nelle operazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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