Tragedia Maldive le immagini della grotta in cui hanno perso la vita i sub

Le immagini mostrano una grotta subacquea nelle Maldive, dove si è verificata una tragedia. L'acqua, inizialmente trasparente, si fa progressivamente più scura man mano che si approfondisce, fino a perdere completamente la visibilità. I sub sono entrati in questa caverna, ma purtroppo alcuni di loro hanno perso la vita all’interno. La scena si presenta come un ambiente naturale caratterizzato da acque limpide che si trasformano in un buio profondo.

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