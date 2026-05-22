Maldive ecco le prime immagini della grotta dove sono morti i 5 sub italiani – Le foto

Sono state pubblicate le prime immagini della grotta Thinwana Kandu alle Maldive, dove sono deceduti cinque sub italiani. Le foto, diffuse dall’agenzia Dan Europe, mostrano l’interno della cavità sottomarina. La notizia riguarda il drammatico incidente avvenuto in questa località, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze. La comunicazione si concentra esclusivamente sul contenuto visivo delle immagini, senza aggiungere commenti o analisi.

Sono state diffuse da Dan Europe le prime immagini scattate all’interno della grotta Thinwana Kandu, alle Maldive, dove sono morti i 5 sub italiani. Le fotografie, scattate dal sub a capo della missione finlandese, mostrano con grande chiarezza l’ambiente in cui si è consumata la tragedia: un sistema sommerso che si apre con una prima sezione in cui la luce riesce ancora a filtrare dall’esterno, per poi degradare rapidamente in zone sempre più buie e strette, dove il sedimento sollevato riduce drasticamente la visibilità. «Per la prima volta, le foto mostrano il team di soccorso che opera all’interno della sezione iniziale della grotta, dove la luce naturale filtra ancora attraverso l’ingresso prima che il sistema scenda nell’oscurità», si legge sui social dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime foto

Maldive, le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani. L'ipotesi del vicolo ciecoLa missione per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive è ufficialmente conclusa, con le salme che sono attese in Italia nei prossimi...

Maldive, le prime foto dentro la grotta Kandu dove sono morti i sub italiani: I corpi trovati quando pensavamo non ci fosseroLe immagini tolgono il fiato e documentano i momenti più drammatici di una missione sottomarina ad altissimo rischio. Per la prima volta sono state pubblicate le foto che mostrano il ... leggo.it

Dagli approfondimenti sull'Hantavirus alla cronaca locale, fino al maltempo, ecco le prime pagine dei quotidiani locali di oggi Alle 09:30 la Rassegna Stampa Streaming: vocecamuna.it/streaming-radi… x.com

Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime fotoSami Paakkarinen, il sub finlandese che ha recuperato i corpi ha pubblicato le immagini della grotta Kand: dall'ingresso agli spazi interni ... ilgiornale.it

Vietnam e Maldive o Malesia e Maldive? reddit