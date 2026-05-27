La pagina della docente sarda sull’università delle Maldive è stata riattivata dopo le polemiche. Le autopsie sui cinque sub morti in immersione ipotizzano «annegamento e anossia». Per determinare le cause precise, saranno eseguiti esami tossicologici che potrebbero chiarire se ci siano stati errori nella preparazione delle bombole o se il decesso sia stato causato dalla mancanza di aria.

A riferirlo al Corriere è Vladimir Pecchia, rappresentante degli studenti del Distav: «Ieri sera il rettore ha risposto alla mia e-mail e mi ha scritto: è stata pubblicata una pagina sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. Siamo felici. L’assenza della scheda non era un dettaglio tecnico». E ancora: «Abbiamo vinto. Non per noi, ma per la prof: non volevamo vedere il suo nome sparire in un “errore 404”». Sul sito del dipartimento, la professoressa viene ricordata come «biologa marina di respiro internazionale», con circa 200 pubblicazioni scientifiche. Il laboratorio di Ecologia del paesaggio marino la definisce così: «Monica era la nostra guida». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maldive, dopo le polemiche riattivata la pagina della professoressa Montefalcone sul sito dell’università. Le autopsie ipotizzano «annegamento e anossia»

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