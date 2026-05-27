Dopo le polemiche Montefalcone e Oddenino riappaiono sul sito dell’Università di Genova | Silenzio per lutto

Due pagine dedicate ai sub italiani scomparsi alle Maldive sono state ripristinate sul sito dell’università di Genova, dopo che i profili erano stati eliminati nei giorni scorsi. La decisione è stata presa su richiesta degli studenti e si spiega con l’intenzione di rispettare il dolore e la memoria delle persone decedute. La nota sottolinea che il silenzio e la discrezione non sono segni di insensibilità.

L'Università di Genova, su richiesta degli studenti, dedica una pagina alla scomparsa di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, tra i sub italiani morti alle Maldive, dopo averne cancellato i profili nei giorni scorsi: "Il silenzio, la discrezione non sono insensibilità ma sono segno di rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino, morte alle Maldive. La spiegazione dell’ateneoSul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive.

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Università Genova cancella la pagina di Montefalcone: Non collabora più. Il marito: Fretta che non comprendo | La persona che stai cercando non collabora più con l’università, è il messaggio che appare sul sito. reddit

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