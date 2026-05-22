Maldive la grotta dove sono morti i sub italiani | le foto pubblicate da Dan Europe

Da lapresse.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di soccorso Dan Europe ha diffuso le prime immagini della grotta all’interno dell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita. Le foto mostrano le camere interne della grotta, luogo dell’immersione finale dei subacquei. La pubblicazione delle immagini segue le operazioni di recupero e si concentra sulla zona in cui si sono svolti gli ultimi momenti dell’immersione. La scoperta di questa grotta fa parte delle indagini in corso sulla tragedia.

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Dentro le camere interne della grotta dove sono morti i sub italiani alle Maldive: il team di soccorso Dan Europe (Divers Alert Network) ha pubblicato le prime foto della grotta dell’ atollo di Vaavu dove si sono immersi per l’ultima volta i cinque subacquei. Sono immagini che documentano ambienti angusti, dove la visibilità diventa facilmente bassa: la sabbia – o meglio, il sedimento di corallo – viene smossa dai movimenti dell’acqua e dei sub e diventa una polvere che confonde ogni visuale. Nelle camere interne della grotta dove hanno operato i soccorritori. Il team di volontari finlandesi – che ha recuperato i corpi della docente di Unige Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, l’assegnista Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri –, ha pubblicato oggi le foto sulla sua pagina Facebook. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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