Maldive chi sono sub d' élite della Dan Europe che cercano i corpi degli italiani | dalle grotte della Thailandia all' Alimathà

Da ilmessaggero.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive, alcuni subacquei di élite provenienti dalla Dan Europe sono coinvolti in operazioni di ricerca di corpi di italiani scomparsi. Questi sub non si dedicano alle immersioni turistiche tradizionali, spesso ignorate sui social, dove condividono foto di ambienti diversi, come grotte in Thailandia o zone dell’Alimathà. La loro presenza si concentra su attività di ricerca e recupero in acque profonde o particolarmente difficili, lontano dagli itinerari turistici più frequentati.

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