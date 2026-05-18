Nelle acque delle Maldive, alcuni subacquei di élite provenienti dalla Dan Europe sono coinvolti in operazioni di ricerca di corpi di italiani scomparsi. Questi sub non si dedicano alle immersioni turistiche tradizionali, spesso ignorate sui social, dove condividono foto di ambienti diversi, come grotte in Thailandia o zone dell’Alimathà. La loro presenza si concentra su attività di ricerca e recupero in acque profonde o particolarmente difficili, lontano dagli itinerari turistici più frequentati.

Non sono subacquei comuni. Nei loro profili social non si trovano i fondali colorati o le barriere coralline da cartolina tipiche del turismo tropicale. Le loro immagini raccontano un altro mondo fatto di bombole pesantissime, miscele di gas, tecnologia estrema e il buio assoluto degli abissi, spezzato solo da potenti torce artificiali. Sono Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, i tre specialisti d'élite della fondazione internazionale Dan Europe (Divers Alert Network) atterrati alle Maldive per tentare il rischioso recupero dei quattro italiani ancora dispersi dal 14 maggio nell'atollo di Vaavu. La missione in... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, chi sono sub d'élite della Dan Europe che cercano i corpi degli italiani: dalle grotte della Thailandia all'Alimathà

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DAN Europe invia sommozzatori di salvataggio esperti alle Maldive reddit

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