Il proprietario del club milanese ha rivolto alcune parole ai tifosi della Curva Sud, affermando di condividere la loro rabbia e di essere anch'egli sconvolto dagli eventi recenti. In un messaggio pubblico, ha cercato di spiegare la sua posizione, precisando inoltre di non condividere una determinata credenza diffusa tra i supporter. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione tra la società e i sostenitori, con i tifosi che hanno espresso il loro malcontento attraverso manifestazioni e cori.

L'argomento del giorno è ovviamente la lunga intervista di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti spunti, il numero uno del Milan ha parlato anche del malcontento dei tifosi: "Non biasimo i tifosi per essere arrabbiati, sono arrabbiato anch’io. Sono appassionati quanto me". Ricordiamo che la Curva Sud ha contestato fortemente il lavoro dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, con striscioni, cori e una petizione online dove si chiedono le dimissioni del CEO. Cardinale però sottolinea: "Proviamo a sostenere i nostri ragazzi, invece di buttarli giù. Io provo un senso di responsabilità enorme, quando non siamo all’altezza e vedo la reazione dei tifosi la prendo molto sul personale, sono sconvolto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale risponde alla Curva Sud: “Capisco i tifosi, sono arrabbiato anch’io”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALLEGRI UMILIA CASSANO UN SIGNORE OGGI ANCHE GIOCANDO DI MERD MA BISOGNA VINCERE

Sullo stesso argomento

Tifosi a Milanello, la Curva Sud al fianco del Milan alla vigilia della partita contro il Napoli (Gazzetta)A due giorni dalla partita decisiva, la Curva Sud e migliaia di tifosi sono andati a Milanello per vedere l’allenamento e sostenere la squadra nella...

Leggi anche: Curva Sud e tifosi del Milan in protesta: “Furlani vattene” | PM

Dichiarazione ufficiale della Curva Sud contro l'intera dirigenza del Milan, in particolare il CEO del club Giorgio Furlani reddit

Furlani contestato, l’ad del Milan chiarisce la propria reazione alla coreografia fatta dalla Curva Sud durante il match con l’AtalantaFurlani contestato, l'ad del Milan chiarisce la propria reazione alla coreografia fatta dalla Curva Sud durante il match con l'Atalanta ... calcionews24.com

Milan, le foto della contestazione dei tifosi rossoneri: da Furlani out alla Curva Sud vuotaSquadra sconfitta in campo e contestata sin da prima della partita: le foto prima, durante e dopo Milan-Atalanta ... sportmediaset.mediaset.it