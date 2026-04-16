Federica Zille ha raccontato di un episodio in cui ha comunicato a un addetto stampa del Milan un fatto accaduto in tribuna a San Siro. Dopo aver riferito l'evento, l'addetto stampa le ha risposto: «Dovevi proprio dirlo?». La giornalista ha precisato che l'informazione riguardava un episodio relativo a Maldini.

La giornalista Federica Zille ha raccontato lo scambio di battute con l'addetto stampa del Milan, quando riferì un episodio avvenuto in tribuna a San Siro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Federica Pellegrini criticata per ‘l’ultima cena’ con Matteo Giunta prima del parto: “Quanto te la meni”Federica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti "dell'ultima cena" con Matteo Giunta prima dell'arrivo della loro...

“Elettra Lamborghini sì ‘na pret!”, l’urlo a Sanremo prima dell’esibizione: era già successo a Rose VillainA un anno di distanza da un momento che aveva segnato Sanremo 2025, torna all'Ariston quel grido dalla sala che era stato celebrato, e anche...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Polemiche su Open VAR, parla la conduttrice: Episodi secretati? È successo solo una volta; Como scavalcato dalla Juventus, Fabregas sorprende: Non so dove siamo in classifica, non lo guardo mai; Milan, tifoso con la maglia di Maldini allontanato: la rivelazione di Zille.

Zille: I 4 coglioni di Dazn? Cassano e Adani di bassissimo livello. Non ho risposto perché…Federica Zille, a Centrocampo, ha parlato così dello screzio avuto con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola ... fcinter1908.it

Federica Zille sbotta: Adani, Cassano e Ventola sono stati di bassissimo livello con noi di DAZNFederica Zille giornalista di DAZN ha risposto a dei commenti durissimi che avevano effettuato Adani, Cassano e Ventola dopo una partita tra Como e Milan ... fanpage.it

"Quattro co***oni che gli hanno chiesto cose allucinanti" Lo sfogo di Federica Zille, giornalista di DAZN, che ha risposto così a dei commenti durissimi che avevano effettuato Adani, Cassano e Ventola dopo Como - Milan - facebook.com facebook

Federica Zille a Centrocampo: "Ti garantisco che quest'anno non ci sono stati episodi secretati a Open Var. C'è stato l'episodio di Bisseck-N'Dicka che è stato mandato in onda dopo settimane, credo addirittura a campionato finito. Non è che non esiste, è arriva x.com