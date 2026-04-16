Federica Zille | Arrivò l'addetto stampa del Milan | &#8216;Dovevi proprio dirlo?' Ma su Maldini era una notizia

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Zille ha raccontato di un episodio in cui ha comunicato a un addetto stampa del Milan un fatto accaduto in tribuna a San Siro. Dopo aver riferito l'evento, l'addetto stampa le ha risposto: «Dovevi proprio dirlo?». La giornalista ha precisato che l'informazione riguardava un episodio relativo a Maldini.

La giornalista Federica Zille ha raccontato lo scambio di battute con l'addetto stampa del Milan, quando riferì un episodio avvenuto in tribuna a San Siro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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