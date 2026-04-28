Formazione salute e protagonismo | piano per la qualità della vita degli anziani umbri

Un nuovo Protocollo d’intesa è stato firmato in Umbria per promuovere l’invecchiamento attivo, coinvolgendo le istituzioni regionali, le rappresentanze del mondo sociale e sanitario. L’accordo si concentra su tre pilastri principali: formazione, salute e protagonismo degli anziani, con l’obiettivo di migliorare la loro partecipazione nella vita sociale e civile della regione. La firma è avvenuta alla presenza dell’assessore al Welfare regionale, accompagnato da rappresentanti di vari enti e associazioni.

Un ruolo da protagonista nella vita sociale e civile dell'Umbria per gli anziani: è questo l'obiettivo siglato nel Protocollo d’intesa per l’invecchiamento attivo, sottoscritto dall’assessore al Welfare della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Qualità della vita e inclusione. Undici mini alloggi destinati agli anzianiCi sono anche gli undici mini alloggi protetti che sorgeranno a Grosotto tra gli otto progetti che Fondazione Cariplo sostiene destinando oltre due... Salute e qualità della vita dopo i 50 anni: incontro al San Rossore Sport VillageSuperata la soglia dei 50 anni, oggi si può vivere una vera e propria seconda giovinezza prolungando lo stato di salute e di benessere psico-fisico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro: domani l’evento promosso dall’Osservatorio comunale Napoli Città Sicura; Coach di Quartiere, sport gratuito per bambini in 14 città italiane; Accordo tra Bonifiche e istituti agrari: il Calvi di Finale Emilia protagonista della formazione sul territorio; Un ricercatore dell’Insubria protagonista dello studio che ha rivelato il confine del disco di formazione stellare della Via Lattea. Per la formazione HSE la qualità non basta, servono quantità e costanzaMolti interventi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro pongono giustamente l'accento sulla qualità: la scelta degli argomenti, l'efficacia dei metodi, la capacità di coinvolgere ... ipsoa.it Leadership e formazione: con l’empowerment delle donne si sostiene la salute globaleROMA – La formazione del personale medico-sanitario locale, e in particolare delle donne, rappresenta una leva strategica fondamentale per rafforzare i sistemi sanitari e migliorare la salute globale, ... repubblica.it https://www.aprilianews.it/lavoro/corso-di-formazione-assistente-familiare-misura-gol-presso-compagnia-del-sapere/ - facebook.com facebook La nostra formazione #LazioUdinese #AvantiLazio x.com