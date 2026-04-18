Infrastrutture Legacoop benedice la riforma degli aeroporti | Basta concorrenza serve una regia

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato definitivamente una nuova legge regionale che riorganizza la gestione dei quattro aeroporti della regione, tra cui quelli di Bologna, Forlì, Rimini e Parma. La normativa mira a definire meglio i flussi e le competenze degli scali, eliminando alcune forme di concorrenza tra gli aeroporti stessi. Legacoop ha espresso favore per questa riforma, sottolineando la necessità di una gestione più coordinata.

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera definitivo alla nuova legge regionale per la gestione del sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna, un provvedimento che punta a riorganizzare i flussi e le competenze degli scali di Bologna, Forlì, Rimini e Parma. La riforma introduce una cabina di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sanità, basta fondi: serve una riforma per gestire i serviziDurante l’incontro denominato Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction, tenutosi a Roma, Mennini ha spiegato che il potenziamento del... Aeroporti, verso una cabina di regia regionale: "Vogliamo rafforzare la competitività dell'Emilia Romagna"Rafforzare l’attrattività dell’Emilia Romagna e il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e di intermodalità all’interno di una visione... Aggiornamenti e dibattiti Infrastrutture, documento di Legacoop. Incontro con il sindaco Barattoni: Collegamenti da migliorareIl porto di Ravenna e la Zona logistica semplificata sono i perni del sistema infrastrutturale romagnolo, con potenzialità strategiche a livello nazionale e internazionale. Ma perché ciò accada ... ilrestodelcarlino.it Casello Rimini Fiera, Legacoop: Necessario ma proposta di Marcello a Spadarolo non ci convinceIl dibattito in corso in questi giorni sul posizionamento del futuro terzo casello dell’autostrada A14 a servizio di Rimini Fiera, riporta al centro un tema ... chiamamicitta.it