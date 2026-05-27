Malattia rara senza cura | la grande scoperta dei ricercatori lecchesi

I ricercatori lecchesi hanno fatto una scoperta importante su una malattia rara che attacca i nervi senza sintomi evidenti. La malattia, finora senza cure approvate, si sviluppa lentamente e rimane spesso sconosciuta fino a quando la sua progressione diventa evidente. Gli scienziati hanno identificato nuovi segnali biologici legati alla malattia, aprendo la strada a possibili studi futuri. Finora, nessuna terapia efficace è stata trovata per questa condizione.

Una malattia che corrode i nervi in silenzio, senza che la medicina abbia finora potuto misurarne l'avanzata né opporre alcuna cura approvata. La Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A – detta Cmt2A – è una neuropatia ereditaria rara che colpisce le fibre nervose periferiche, provocando debolezza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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