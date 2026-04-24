Il battito del cuore rallenta la crescita dei tumori | la scoperta dei ricercatori di Trieste

Ricercatori dell'Università di Trieste hanno studiato il rapporto tra il battito cardiaco e la crescita dei tumori. Hanno osservato che i tumori al cuore sono molto rari e generalmente più piccoli rispetto a quelli di altri organi. La ricerca ha individuato un collegamento tra il rallentamento del battito e la riduzione dello sviluppo tumorale nel cuore. Questa scoperta offre nuove prospettive per comprendere meglio i meccanismi alla base di questa relazione.

I tumori al cuore sono estremamente rari e tendenzialmente più piccoli che in altri organi. Dei ricercatori dell'Università di Trieste hanno, in parte, scoperto perché. Hanno descritto il fenomeno in un nuovo studio intitolato “Mechanical load inhibits tumour growth in mouse and human hearts”.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Un legame tra leucemia e infiammazione del cervello: la nuova scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaUn nuovo studio dell’Università degli Studi di Perugia, frutto della collaborazione tra i Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della... Leucemia, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaL'ateneo: “Questa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale verso diagnosi sempre più precise e lo sviluppo di terapie mirate” Identificata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il battito del cuore frena il tumore; Il battito del cuore è uno scudo e lo protegge dal tumore e dalle metastasi; Il battito del cuore contribuisce a frenare la crescita dei tumori; È il battito del cuore a fermare la crescita dei tumori cardiaci. Il battito del cuore frena il tumorePubblicato su Science uno studio coordinato dall’Università di Trieste in collaborazione con ICGEB e Centro Cardiologico Monzino IRCCS: le forze fisiche generate dal cuore possano ostacolare la cresci ... insalutenews.it Il battito del cuore contribuisce a frenare la crescita dei tumoriIl battito del cuore contribuisce a frenare la crescita dei tumori nel tessuto cardiaco, un tipo di tumore estremamente raro in tutti i mammiferi. (ANSA) ... ansa.it Sulle Rive di Trieste sono tornate le maxi meduse. Soprattutto i turisti hanno scattato foto, incuriositi dalle “Rhizostoma pulmo”, conosciute anche come “polmone di mare”. C’è chi le ha osservate passeggiando sul molo Audace, chi nella zona dell’imbarco del facebook Buongiorno #Trieste, buon fine settimana x.com