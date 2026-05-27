Il cardinale Melloni ha commentato un testo attribuito a papa Leone XIV, ritenuto la prima enciclica del papa. Secondo Melloni, il documento rappresenta una chiara indicazione sulla definizione di stato democratico, affermando che non si può avere una democrazia senza uno Stato forte e senza rischi di populismo, né uno Stato autocratico senza elementi democratici. La riflessione si concentra sulla relazione tra democrazia e struttura statale, senza entrare in giudizi di valore.

La prima enciclica di papa Leone XIV “è una potente indicazione sullo ‘stato democratico’, nella sua completezza: non democrazia senza Stato come piace ai populisti, non Stato senza democrazia come piace agli autocrati”. Lo sostiene Alberto Melloni, accademico dei Lincei, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia e grande esperto di Concilio Vaticano II, in una conversazione con Formiche.net. Magnifica Humanitas, aggiunge, “indica come metro delle democrazie e degli Stati ‘la verità’, di cui la chiesa non rivendica il ‘possesso’ perché ‘la verità non è un territorio da difendere, ma un bene da condividere'”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Magnifica Humanitas rifiuta sia il populismo sia l’autocrazia. Parla Melloni

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