Di cosa parla l'enciclica Magnifica Humanitas e perché è il manifesto del pontificato di Leone XIV
L’enciclica Magnifica Humanitas, pubblicata da papa Leone XIV, affronta temi come la promozione della pace senza armi, l’assistenza ai poveri, e il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Nel testo si evidenzia il rifiuto dello sfruttamento del lavoro e si sottolinea l’importanza di un’etica umana nel progresso tecnologico. La pubblicazione rappresenta un punto di riferimento nel suo pontificato, delineando principi guida su questioni sociali e tecnologiche.
La nuova enciclica di papa Leone parla di pace disarmata, cura dei poveri, rapporto tra uomo e intelligenza artificiale, rifiuto dello sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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