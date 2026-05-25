Di cosa parla l'enciclica Magnifica Humanitas e perché è il manifesto del pontificato di Leone XIV

Notizia in breve

L’enciclica Magnifica Humanitas, pubblicata da papa Leone XIV, affronta temi come la promozione della pace senza armi, l’assistenza ai poveri, e il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Nel testo si evidenzia il rifiuto dello sfruttamento del lavoro e si sottolinea l’importanza di un’etica umana nel progresso tecnologico. La pubblicazione rappresenta un punto di riferimento nel suo pontificato, delineando principi guida su questioni sociali e tecnologiche.