Elezioni comunali a Cesa il parroco ai candidati | La politica sia servizio no a populismo e interessi personali

Al termine della campagna elettorale a Cesa, il parroco locale ha rivolto una riflessione ai candidati sindaco, sottolineando che la politica dovrebbe essere un servizio alla comunità e condannando il populismo e gli interessi personali. Il suo intervento è stato intenso e articolato, andando oltre un semplice ringraziamento e invitando a considerare il ruolo della politica come un impegno serio e disinteressato. La sua parola si è inserita nel clima di attesa e confronto che ha caratterizzato le elezioni comunali in paese.

Un intervento intenso e articolato quello del parroco di Cesa Don Giuseppe Schiavone, rivolto ai candidati sindaco Giuseppe Fiorillo e Enzo Guida al termine della campagna elettorale, con un appello che va oltre il ringraziamento formale e si trasforma in una riflessione profonda sul ruolo della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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