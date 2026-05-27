Magnani Long Life Formula | Obiettivo mantenere benessere e dignità fino all’ultimo respiro

In Italia, l'aspettativa di vita totale è di 83 anni, mentre quella in buona salute si ferma a 65 anni. Questa differenza di 18 anni indica un periodo in cui molte persone vivono con problemi di salute o disabilità. La discrepanza è stata evidenziata da un rappresentante di Long Life Formula, che ha sottolineato l’obiettivo di preservare benessere e dignità fino all’ultimo respiro.

(Adnkronos) – "C'è una discrepanza tra l'attuale aspettativa di vita totale in Italia, pari a 83 anni, e l'aspettativa di vita in salute, ferma a 65 anni. I 18 anni di differenza rappresentano il campo d'azione clinica e sociale del metodo: l'obiettivo non è prolungare la vita in senso astratto, ma garantire che la persona. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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