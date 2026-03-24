Reggio Emilia, 24 marzo 2026 – Ha compiuto da poco 65 anni, ma continua a praticare danza. Non un ballo tradizionale, ma addirittura la pole dance, nella categoria Over 60, di cui Rita Croce, reggiana residente a Fabbrico, è campionessa in carica, con titoli mondiali conquistati nel 2024 e nel 2025. Domenica scorsa a Modena ha conquistato il primo posto nella sua categoria, superando un’agguerrita concorrenza al campionati interregionali di Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Marche, qualificandosi così per i prossimi campionati nazionali in programma in giugno a Rieti. Con lei vittoria, nella categoria Over 50, per Davide Turrini, suo compagno di lavoro, bolognese che abita pure lui a Fabbrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rita, 65 anni e campionessa di pole dance: “Danzerò fino all’ultimo respiro”

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