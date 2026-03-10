Fino all' ultimo respiro il capolavoro di Godard al Rouge et Noir in versione restaurata

Al Rouge et Noir è stato presentato il film restaurato di Jean-Luc Godard, considerato il punto di partenza e un pilastro della Nouvelle Vague. Si tratta di un capolavoro che ha segnato un’intera stagione culturale ed esistenziale, diventando anche fonte di ispirazione per registi come Richard Linklater con il suo “Nouvelle Vague”. La proiezione ha attirato un pubblico interessato alla storia del cinema.

Il film da cui tutto nacque. Il film considerato il pilastro e il manifesto della Nouvelle Vague. Il film, che è anche oggetto della ricostruzione di un'intera indimenticabile stagione culturale ed esistenziale, a cui si è ispirato Richard Linklater per il suo "Nouvelle Vague", che proprio i questi giorni è in programmazione nelle nostre sale: parliamo di Á bout de souffle, Fino all'ultimo respiro, di Jean-Luc Godard. Giovedì 12 marzo, alle 21, al Rouge et Noir il film verrà proposto in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Parigi 1959, il centro del mondo. Godard dirige, Truffaut scrive. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati "Alice nelle città": il film capolavoro di Wim Wenders in versione restaurata al Rouge et NoirIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Lunedì 9 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir un road movie non di... Leggi anche: “Old Boy”: la versione restaurata del film cult di Park Chan-wook al Rouge et Noir Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fino all'ultimo respiro il capolavoro... Temi più discussi: Fino all’ultimo respiro, torna in sala il film che ha cambiato la grammatica del cinema; ‘Fino all’ultimo respiro’ di Godard torna in sala in versione restaurata; Al Circuito Genova si respira la Nouvelle Vague!; Nouvelle Vague, recensione: Linklater racconta Fino all’ultimo respiro. Fino all’ultimo respiro, torna in sala il film che ha cambiato la grammatica del cinemaGrazie alla Cineteca di Bologna dal 9 marzo si potrà rivedere il film del 1960 di Jean-Luc Godard, che segnò una svolta nel linguaggio cinematografico ... repubblica.it Fino all'ultimo respiro: quando guardare al cinema il capolavoro di GodardEcco quando guardare al cinema Fino all'ultimo respiro, uno dei grandi capolavori diretti dal maestro del cinema francese Jean-Luc Godard. cinema.everyeye.it "Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà dei bimbi del bosco lasciando la casa famiglia. "Ringrazio tutti per la solidarietà - ha aggiunto - Chiedo però con rispett - facebook.com facebook #viabilità #Roma Fino a venerdì' modifiche alla viabilità su viale Palmiro Togliatti all’altezza di via dei Gerani x.com