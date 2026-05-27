Maglie una campagna elettorale tirata I commenti post voto dei protagonisti

Le elezioni amministrative a Maglie si sono concluse con una vittoria della continuità, anche se la comunità si presenta divisa. I risultati mostrano una vittoria netta, ma i commenti dei protagonisti sottolineano tensioni e divisioni interne. La campagna elettorale è stata particolarmente accesa, lasciando un segno nel panorama locale. I dati ufficiali evidenziano una vittoria schiacciante, mentre le reazioni dei candidati si concentrano su aspetti di stabilità e cambio.

MAGLIE – La comunità magliese esce frammentata dalle amministrative 2026, ma sceglie ancora una volta la linea della continuità, anche se i dati andranno letti oltre quello numerico. Le ore successive alla fine di una campagna elettorale, così tirata, sono quelli dei primi bilanci e delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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