Ultima settimana di campagna elettorale prima del voto | alle 18 il confronto dei candidati a sindaco

Nell'ultima settimana prima del voto, i candidati a sindaco si preparano a confrontarsi in un dibattito che si terrà alle 18, cinque giorni prima della chiusura della campagna elettorale. La settimana si concluderà con il tradizionale silenzio elettorale, che precede l'apertura dei seggi prevista per domenica 24 maggio alle 7 del mattino. Le urne rimarranno aperte durante tutta la giornata, fino alla chiusura in serata.

Cinque giorni di campagna elettorale, poi il sabato del silenzio e finalmente domenica 24 maggio alle 7 si apriranno le urne. C'è molta attesa per i dati che usciranno al primo turno. Lo spoglio inizierà alle 15 di lunedì 25 maggio.L'attesa è dovuta anche alle variabili in campo. Per la prima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultima settimana prima del voto, cosa faccio

Sullo stesso argomento

Appuntamento elettorale, confronto tra i candidati sindaco sul futuro dei servizi bibliotecariL’iniziativa di sabato 9 maggio, alle ore 11, presso la sala conferenze co biblioteca diocesana, via del Seminario di Reggio Calabria, riunirà i...

Leggi anche: Imprenditori, amici, partiti. Chi ha pagato (e quanto) per la campagna elettorale dei candidati alle regionali

Il centrosinistra apre l’ultima settimana di campagna elettorale con una cena di gruppo in piazzaCena di gruppo in Piazza del Popolo per la coalizione a sostegno della ricandidatura a sindaco di Massimo Isola. L’alleanza di centrosinistra, guidata dal Partito Democratico, ha voluto iniziare così ... ravennawebtv.it

Non è scontato che una coalizione si occupi di pace nell'ultima settimana di campagna elettorale. Poche settimana fa ero all'evento Roma, città di pace, in cui dicevamo che è importante che non se ne occupino solo i grandi comuni ma tutte le amministrazio x.com

Ultima settimana di campagna elettorale per i 19 Comuni della Granda in cui si vota il 24 e 25 maggioUnico candidato sindaco a Briga Alta, Caprauna, Cortemilia, Rossana, Costigliole Saluzzo, Carrù e Narzole. Due liste ad Aisone, Diano, Magliano Alpi, Priero, Santo Stefano Belbo e Verzuolo. Tre a Cast ... targatocn.it

Cerco master e giocatori per avviare una Campagna di Fabula Ultima online (LFG free) reddit