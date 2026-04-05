Maglia Juventus 2026 27 nuovo spoiler | ecco come sarà la prima divisa – FOTO

Una nuova immagine della maglia della Juventus per la stagione 202627 è stata diffusa online, mostrando dettagli della prima divisa dei bianconeri realizzata da Adidas. La foto rende visibile il design e alcuni elementi che caratterizzeranno la maglia ufficiale. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i tifosi, che attendono di scoprire ulteriori aggiornamenti sulla divisa. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Maglia Juventus 202627, nuovo spoiler: ulteriori dettagli della prossima prima divisa dei bianconeri realizzata da Adidas. Il noto portale Footy Headlines ha svelato in anteprima i dettagli della nuova maglia home della Juventus per la stagione 202627. Il design, realizzato da Adidas, rappresenta un raffinato omaggio alla storia del club: l’ispirazione principale deriva infatti dal kit della stagione 197677, annata leggendaria in cui i bianconeri conquistarono il loro primo trofeo europeo (la Coppa UEFA).? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maglia Juventus 2026/27, nuovo spoiler: ecco come sarà la prima divisa – FOTO Maglia pre match Juve 2026/27: primi spoiler su come sarà il nuovo kit della prossima stagione. L’indiscrezione – FOTOdi Redazione JuventusNews24Maglia pre match Juve 2026/27, è stata svelata il kit con il quale il club bianconero scenderà prima della sfida. Leggi anche: Maglia Juve pre match 2026/27: spuntano i primi spoiler sul nuovo kit! L’indiscrezione – FOTO Quarta maglia della Juventus 2025/26 #Shorts Temi più discussi: Serie A, le prime anticipazioni sulle maglie 2026/27; Juve, ecco la maglia da trasferta per il 2026/27. Tifosi scatenati: Ora una... 'rosa' all'altezza!; Juventus, anticipazione della maglia da trasferta per il 2026-27: il colore è storico; Sono avvenute le filtrazioni delle maglie di allenamento Juventus 26-27 Home, Away ed europee. Svelata la maglia Away della Juventus per la stagione 26/27: i dettagliIn questi giorni stanno già circolando le anticipazioni delle casacche della Juventus per la stagione 2026/2027. Il profilo X, la Maglia Bianconera, ha svelato che il kit away del prossimo ... tuttojuve.com Svelate le training shorts della Juventus per la stagione 26/27In queste settimane stanno già circolando le prime indiscrezioni sulle maglie della Juventus per la stagione 2026/2027. In queste ore il profilo X La Maglia Bianconera ha rivelato come ... tuttojuve.com La nuova prima maglia della Juventus per la stagione 2026-2027 in anteprima. Vi piace [Footy Headlines] facebook Kit completo 2ª maglia #Juventus 2026/2027. [ @La_Bianconera] x.com