Maglia Juventus 2026 27 nuovo spoiler | ecco come sarà la prima divisa – FOTO

Da juventusnews24.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova immagine della maglia della Juventus per la stagione 202627 è stata diffusa online, mostrando dettagli della prima divisa dei bianconeri realizzata da Adidas. La foto rende visibile il design e alcuni elementi che caratterizzeranno la maglia ufficiale. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i tifosi, che attendono di scoprire ulteriori aggiornamenti sulla divisa. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Maglia Juventus 202627, nuovo spoiler: ulteriori dettagli della prossima prima divisa dei bianconeri realizzata da Adidas. Il noto portale  Footy Headlines  ha svelato in anteprima i dettagli della  nuova maglia home della Juventus  per la stagione  202627. Il design, realizzato da Adidas, rappresenta un raffinato omaggio alla storia del club: l’ispirazione principale deriva infatti dal kit della stagione  197677, annata leggendaria in cui i bianconeri conquistarono il loro  primo trofeo europeo  (la Coppa UEFA).? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Maglia pre match Juve 2026/27: primi spoiler su come sarà il nuovo kit della prossima stagione. L’indiscrezione – FOTOdi Redazione JuventusNews24Maglia pre match Juve 2026/27, è stata svelata il kit con il quale il club bianconero scenderà prima della sfida.

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