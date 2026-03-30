Nuovo design delle divise della Coppa del Mondo costo della maglia da calcio e come acquistare la maglia da casa da trasferta e da portiere

L'organizzazione della prossima Coppa del Mondo ha presentato un nuovo design delle divise ufficiali, che include modelli per le maglie da casa, da trasferta e da portiere. Sono stati annunciati anche i prezzi di vendita delle maglie da calcio, con dettagli su come acquistarle online. La comunicazione è stata diffusa tramite il sito JustCalcio.com, che ha pubblicato l'intera notizia in modo dettagliato.

2026-03-29 19:17:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra ha messo in vendita le sue nuove divise Nike per casa e trasferta per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con i Tre Leoni che affermano che i disegni mostrano la loro “ambizione di riportare la gioia nel calcio inglese”. Jordan Pickford, Elliot Anderson, Marcus Rashford e il prolifico capitano Harry Kane sono tra i giocatori ad aver modellato le strisce. Mike Skinner di The Streets ha fornito la voce fuori campo per il video di accompagnamento, chiedendo: “Può Jules Rimet tornare di nuovo a casa? In Inghilterra, in questa terra verde e piacevole”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nuovo design delle divise della Coppa del Mondo, costo della maglia da calcio e come acquistare la maglia da casa, da trasferta e da portiere Articoli correlati Italia, ecco la nuova maglia da trasferta: guardala da vicinoAdidas ha svelato le nuove maglie da trasferta delle sue nazionali, a partire dall'Italia. Generico Maglia Calcio neroazzurra Personalizzata Thuram 9 creata utilizzando Maglia Replica Autorizzata 2025-2026 Taglie da Bambino Ragazzo – idea regalo interNon riesci a resistere all’ultima idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Maglia prodotto ufficiale I N T E R, non è prodotto N... Aggiornamenti e notizie su Nuovo design delle divise della Coppa... Discussioni sull' argomento Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadre; Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Brasile, Portogallo, Inghilterra e di tutte le grandi squadre; Mondiali, la top 10 delle maglie più iconiche e belle della storia della Coppa del Mondo; adidas riporta il Trifoglio ai Mondiali 2026: ecco le nuove maglie away, tra cui quella dell’Italia. Coppa del Mondo di spada, Italia da applausi: il team maschile conquista l’argento, medaglia di bronzo per le azzurre - facebook.com facebook Nelle 30 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali, gli atleti italiani hanno archiviato 23 piazzamenti nelle prime dieci posizioni tra cui spiccano una vittoria e 6 podi complessivi x.com